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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا لـ "صدى البلد": رؤوف عبد العزيز مدرسة إخراجية مختلفة.. ولا أعتبر "انحراف" بطولة مطلقة

روجينا - رؤوف عبد
روجينا - رؤوف عبد العزيز

قالت النجمة روجينا، إن تتشرف بالعمل لأول مرة مع المخرج رؤوف عبد العزيز، في مسلسلها انحراف، لأنه مبدع ومتميز ولديه رؤية فيما يقدمه ويرى الممثل بعين جيدة ويقدمه بطريقة مختلفة.

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، انا السنادي في مدرسة اخراجية مختلفة هي مدرسة رؤوف عبد العزيز، مشيرة إلى أنهم يعدون لتصوير المسلسل منذ شهر يوليو الماضي، وعندما جاءت لحظة البداية نفذنا ما كنا نقرأه ونعد له، وتوفيق ربنا هو السبب في نجاح المسلسل.

وتابعت روجينا، إن ما جذبها لمسلسل انحراف هو انه قصص حقيقية مستوحاة من الواقع المصري، ويمس المرأة المصرية، وأن المرأة المصرية لابد أن تكرم، وتوضع على الرأس. 

وحول بطولتها المطلقة في مسلسل انحراف، قالت روجينا، إنها لا تعتبرها بطولة مطلقة، مؤكدة أنها في العام الحالي والماضي تقدم شخصيات انا بحب اقدمها وأدافع عنها وعن قضاياها، وعلقت: «انا طول عمري يتم اختياري، لكن هذه المرة انا الذي اختار».

 

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف 

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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