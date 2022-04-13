"هيموت فيها"..شوف عمرو السولية عايز مين يحصله مقلب رامز|فيديو

حل اللاعب عمرو السولية ضيفا اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " .

ومن جانبه قام فان دام بخداع عمرو السولية بأنهم سيقومون بتصوير إعلان وأقنعه بالركوب في سيارة رامز موفي ستار .

واعتدى السولية بالضرب علي رامز جلال عندما قام بكشف وجهه وإخباره انه رامز وتم عمل مقلب به قائلا " أمال أنا لو زملكاوي هتعمل فيا إيه يا رامز ".

وتابع السولية : أتمني أن يتم عمل هذا المقلب في علي معلول ولكن هيموت فيها ، مؤكدا أثناء عمل المقلب شعرت أن أنا في فيلم.

وقد تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.