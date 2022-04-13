روجينا لـ صدى البلد: اشتغلت مع اساتذتي في مسلسل انحراف وزمايلي سند وضهر

قالت النجمة روجينا، انها حرصت على نشر بوسترات مسلسل انحراف لاساتذتها واصدقائها في المسلسل قبل أن تنشر بوسترها لتوجه لهم كلمة شكر، وعلقت: «مش لفتة طيبة مني لكن كنت عاوزة اقولهم شكرا لاني باشتغل مع اساتذة كبار كل واحد فيهم مدرسة مختلفة مثل سميحة أيوب ولوسي وأحمد فؤاد سليم وعبد العزيز مخيون، وكلهم انا اتعلمت منهم كتير، وزمايلي اللي بيدعموني بمنتهى الحب والاخلاص وفرحانين بيا وبنجاحي، واقل حاجة اني اقولهم شكرا وهم يستحقون اكثر، وانا ببقى في اللوكيشن عاوزة ابوسهم واحطهم على راسي من فوق لانهم سندي وفي ضهري في مسلسل قوي وصعب».

واضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن شخصية الدكتورة حور جديدة عليها ولم تجسدها طوال تاريخها الفني، والممثل يسعى دائما في تقديم المختلف عنه، وانا اول ما قرات السيناريو، استعنت برأي المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي طمأنني وكان مؤمن بي وبموهبتي، وانني سألعب الدور بطريقة مختلفة سيكون نقلة لي في حياتي.

وأضافت روجينا: «أنا السنادي بقدم نفسي اتمنى يكون بشكل مختلف في مدرسة المخرج رؤوف عبد العزيز، ويارب ربنا يوفقني».

أحداث مسلسل انحراف للنجمة روجينا

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف للنجمة روجينا

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.