هل باع بوتين أمير الظلام؟ من هو مدفيدتشوك حليف روسيا المسجون بأوكرانيا

أعلن الأمن الأوكراني اليوم الأربعاء أنه ألقى القبض على السياسي الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور مدفيدتشوك، أثناء محاولته الهروب إلى مولدوفا.

وقال الأمن الأوكراني إن عملاء روس كانوا ينتظرون هروب مدفيدتشوك لنقله إلى موسكو، وكشف رئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف أن عملية إلقاء القبض على زعيم حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" المعارض فيكتور مدفيدتشوك استمرت أكثر من شهر.

لكن من هو فيكتور مدفيدتشوك؟

كان فيكتور مدفيدتشوك أفضل صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لكن على الرغم من ذلك، رفض الكرملين عقد صفقة عرضتها أوكرانيا لتسليمه مقابل أسرى أوكرانيين.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، كان فيكتور مدفيدتشوك، الرجل الذي غالبا ما يطلق عليه 'أمير الظلام' للسياسة الأوكرانية، حليفا مخلصا لبوتين على مدى عقدين من الزمن، حيث قاد حزبا سياسيا مواليا لروسيا في أوكرانيا لسنوات، حتى بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبداية الحرب المميتة في دونباس.

لكن علاقاتهما أعمق من التحالفات السياسية. وقضى الاثنان عطلتين معا على البحر الأسود في مقر إقامة بوتين في سوتشي وفيلا مدفيدتشوك في شبه جزيرة القرم، وبوتين هو الأب الروحي لداريا ابنة مدفيدتشوك.

وفي حين أشار بوتين إلى غضبه من انجراف أوكرانيا نحو أوروبا وخوفه من توسع حلف شمال الأطلسي كأسباب للغزو، جادل البعض بأنه قد يكون هناك أيضا عنصر انتقام شخصي: إغلاق أوكرانيا لمحطات مدفيدتشوك التلفزيونية الموالية لروسيا، ومصادرة أصول عائلته ووضعه في نهاية المطاف تحت الإقامة الجبرية في قضية خيانة وصفها بوتين بأنها 'تطهير مطلق للمجال السياسي'.

بالنسبة لبارون النفط والإعلام والمقرب من بوتين منذ فترة طويلة، كان الطريق طويلا للسقوط.

وقال مسؤول روسي سابق يعرف مدفيدتشوك شخصيا:"لقد نظروا إليه [الكرملين] على أنه الرجل الرئيسي في أوكرانيا، ومحاورهم الرئيسي في أوكرانيا. [مدفيدتشوك] كان الطريق المشروعة التي يمكنهم من خلالها رؤية نفوذهم المستقبلي [في أوكرانيا] ... اضطهاده هو عندما بدأ كل هذا".



قبل وقت قصير من بدء الحرب، زعمت المخابرات الأمريكية أن الكرملين قد استغل مدفيدتشوك لحكومة عميلة في نظام ما بعد الحرب.

لكن ظهوره مرة أخرى في الحجز أعطى الحكومة الأوكرانية ورقة مساومة غير متوقعة، حيث اقترح المسؤولون تبادل السجناء وأشاروا إلى أن ميدفيدشوك شارك معلومات من شأنها أن تجعل الحياة غير آمنة بالنسبة له في روسيا.

قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، في خطاب عبر الفيديو على تليجرام:"أقترح على روسيا أن تستبدل هذا الرجل الخاص بك بأولادنا وبناتنا الذين هم الآن في الأسر الروسي".

لم يتم الكشف عن الكثير عن عملية استعادة مدفيدتشوك. وأظهرت صور نشرها مسؤولون أوكرانيون وهو يعبس في تمويه عسكري كامل وأصفاد اليدين.

ورد الكرملين على إعادة الاعتقال بالادعاء بأن بوتين ليس له علاقة خاصة مع مدفيدتشوك.

وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في البداية إلى أن صور مدفيدتشوك يمكن أن تكون مزيفة ثم ادعى أن مدفيدتشوك "لم يكن لديه أي علاقات خلف الكواليس مع روسيا". وزعم بيسكوف أنه لو فعل ذلك، لكان قد غادر أوكرانيا قبل بدء الحرب.

وزعم محامي مدفيدتشوك في فبراير أنه نجا من الإقامة الجبرية. ولكن عندما واجه الكرملين أسئلة حوله اليوم، ادعى أنه لن يقوم بأي مبادلة.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي:"أما بالنسبة لتبادل [السجناء] الذي يتحدث عنه العديد من الجهات الفاعلة في كييف بالكثير من العاطفة والحماس والسرور، فإن ميدفيدشوك ليس مواطنا روسيا ولا علاقة له بالعملية العسكرية الخاصة. إنه سياسي أجنبي".

وأضاف "إلى جانب ذلك، لا نعرف ما إذا كان يريد أن تشارك روسيا بأي شكل من الأشكال في حل ... الوضع الذي يواجهه حاليا".