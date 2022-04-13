هوندا NSX تحصل على خليفة كهربائي بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني.. صور

التزمت هوندا بإطلاق 30 سيارة كهربائية نقية جديدة على مستوى العالم كجزء من استراتيجية كهربة طموحة بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني تم الإعلان عنها اليوم، وحددت الشركة اليابانية تحولها إلى الطاقة الكهربائية، وتعهدت بتحقيق حجم إنتاج سنوي للسيارات الكهربائية يزيد عن مليوني وحدة بحلول عام 2030، مبشرًا بتكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة وإطلاق زوج من السيارات الرياضية الكهربائية بالكامل.

هوندا NSX تحصل على خليفة كهربائي بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني

تهدف هوندا إلى تحقيق صافي الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لكنها تقول إن "نهجًا متعدد الأوجه ومتعدد الأبعاد" للكهرباء مطلوب ، "وليس مجرد استبدال المحركات بالبطاريات".

ستخصص هوندا جزءًا من ميزانية البحث والتطوير التي تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات ين (49 مليار جنيه إسترليني) لتطوير مجموعات نقل الحركة الهيدروجينية وأجهزة تبديل البطاريات كوسيلة لتسهيل التخلص التدريجي من محركات الاحتراق على مدى السنوات العشر القادمة، وتم تخصيص حوالي خمسة تريليونات ين (31 مليار جنيه إسترليني) حصريًا لـ "تقنيات الكهربة والبرمجيات".

هوندا NSX تحصل على خليفة كهربائي بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني

قدمت هوندا أيضًا تفاصيل أولية عن إطلاقها العالمي السريع للسيارات الكهربائية في الفترة التي تسبق عام 2030، والذي يبدو أنه يتضمن خليفة كهربائي بالكامل لسيارة هوندا NSX الفائقة ورائد جديد كبير، وقالت الشركة "لدى هوندا دائما شغف لتقديم المتعة لعملائها"، ولم تذكر تفاصيل عن السيارات الرياضية الجديدة، لكنها وعدت بأنها ستستمر في تقديم عقلية رياضية وخصائص مميزة.

تعتبر هوندا NSX حاليًا في جيلها الثالث كسيارة هجينة بقوة 573 حصانًا مع محرك V6متوسط ​​التركيب وستخرج من الإنتاج في نهاية هذا العام، هذا الإعلان الأخير هو أول إشارة رسمية إلى أن هوندا تخطط للبقاء في فئة السيارات الخارقة لأنها تغير أعمالها.

هوندا NSX تحصل على خليفة كهربائي بقيمة 31 مليار جنيه إسترليني

تعد هوندا هي أحدث علامة تجارية يابانية تلتزم بتقديم سيارات رياضية مخصصة في العصر الكهربائي، وقامت تويوتا بمعاينة سيارة خفيفة الوزن ذات مقعدين في سياق MR2، وتعمل لكزس على متابعة EV لـ LFA، وأظهرت نيسان مؤخرًا مفهوم Max Outللجزء العلوي وكشفت سوبارو عن سيارة سباق كهربائية بقوة 1073 حصانًا تسمى STI E.