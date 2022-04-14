فيديوجراف|بعد ظهورها بالحجاب.. دوللى شاهين تثير الجدل بتواجدها في المسجد

نفت الفنانة دوللي شاهين، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول اعتناقها الإسلام، بعدما ظهرت في صورة قبل أيام وهي ترتدي الحجاب داخل مسجد.

وقالت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، هذه الصورة من كواليس مسلسل المماليك التي شاركت فيه مؤخرا، ولا صحة حول ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية.

وكانت دوللي شاهين نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب داخل مسجد، وذلك في أول أبريل الجاري، ما فتح بابا للشائعات حول اعتناقها الإسلام.