في مشهد مأساوي.. مصرع طفلة إثر اشتعال النيران بها بالفيوم.. فيديو

شهد ميدان حى السلخانة بمدينة الفيوم حادثا مأساويًا مساء أمس، حيث احترقت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وسط ميدان حي السلخانة بمدينة الفيوم ، أثناء مشاهدتها لأطفال يلعبوان بنيران مشتعلة بسلك غسيل الأواني، وسقوطها في طشت مملوء بالبنزين أمام ورشة أحد محلات أصلاح السيارات .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم ثان بالحادث.

تبين من التحريات التى قام بها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان ، أن بعض الأطفال كانوا يلعبوم بسلك تنظيف الأواني المشتعل، فوقفت الطفلة لتشاهد الأطفال، وأثناء عودتها للخلف سقطت في طشت مملوء بالبنزين، تركه أحد أصحاب ورش أصلاح السيارات، وتطايرت نيران الأطفال على الطفلة لتشتعل النيران بها في مشهد مأساوي بالميدان.

هرع أهالي المنطقة فى محاولة لإطفائها، إلا أنها تفحمت تماما وتوفيت فى الحال، تم نقل الطفلة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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