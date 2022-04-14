روجينا لصدى البلد: هجوم البرلمان على مسلسل انحراف قلقني.. والمطالبة بوقفه ظلم

قالت النجمة روجينا، إنها لا تستطيع تصنيف شخصية الدكتورة حور التي تلعبها في مسلسل انحراف، لأنها شخصية مركبة، وعلقت: «الجمهور محتار في الشخصية إن كانت طيبة أو شريرة أو أسيرة ماضي أليم، وسيظل الجمهور في حيرة حتى الحلقة الاخيرة من المسلسل».

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن شخصية حور من أصعب الشخصيات التي لعبتها، فهي تقول كلمات تحمل ورائها الكثير من المعاني في ثقافتها وما مرت به، وهذا ما يصل للجمهور لأن للشخصية أبعاد لم تكشف عنها حتى الآن، مؤكدة أنها ذاكرت تفاصيل الشخصية الداخلية والخارجية ولكن ابعادها النفسية كانت صعبة، لانها تظهر عليها ولا تفصح عنها في كلامها.

وحول الهجوم على المسلسل بعد الحلقة الأولى واعتراض نائب برلماني عليه، قالت روجينا إنها لم تتوقع ذلك وشعرت بالقلق الكبير على المسلسل، مشيرة إلى أن هذا حدث ولم يتشكل للمشاهد وجهة نظر كاملة حول الشخصية، مستنكرة تطور الهجوم والمطالبة بوقف المسلسل.

وأكدت روجينا على حرية الفن والإبداع، طالما لديها الملكة في تناول قضايا تخص بلدها ومجتمعها من خلال عمل فني، وعلقت: «الفن هو اني اطرح قضايا اجتماعية لحلها، وانا استغربت الهجوم اللي حصل على أول حلقة وكنت مخضوضة وخايفة على المسلسل والمجهود المبذول وكنت حاسة إن ده ظلم كبير».

أحداث مسلسل انحراف للنجمة روجينا

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف للنجمة روجينا

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.