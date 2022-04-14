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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا لصدى البلد: لن أنسى نصيحة يوسف شاهين.. وآخذ برأي زوجي دائما

روجينا وزوجها أشرف
روجينا وزوجها أشرف زكي

أكدت النجمة روجينا، أنها لم تحرض المرأة المصرية على أخذ حقها بالقوة، مشيرة إلى أنها تقف بجوار السيدة المصرية بطرح القضايا التي تعبر عنها.

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، لا تكونوا وجهة نظر مستقبلية عن المسلسل لأن به الكثير، وأنا لم أحرض المرأة المصرية على العنف أو القوة، ولابد من تكوين وجهات النظر بعد الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وتابعت روجينا، أنها تتذكر نصيحة المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حينما كانت تجلس معه وهي صغيرة مع الفنان هاني سلامة في كان قبل أن يستلم جائزته، وحينها قال لها: «انتي أميز حاجة فيكي عينيكي ولو قدرتي تطوعي عينيك لاحساسك هتوصلي للناس بسهولة، وأنا لن أنسى هذه الجملة ومن وقتها وانا بعتبر عيني من اهم أدواتي».

وأشارت روجينا أنها استفادت بنصيحة يوسف شاهين في كل أعمالها وخاصة شخصية الدكتورة حور في مسلسل انحراف، لأنها تعتمد على توصيل أشياء بعينها لم تستطع أن تقوله بلسانها في المشهد.

وأضافت روجينا لانها تأخذ بنصيحة زوجها الفنان الدكتور أشرف زكي، في كل تفاصيل حياتها وخاصة عملها، مشيرة إلى أنها تعتبره مرجع لها من وقت دراستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعلقت: «باخد رأيه في كل حاجة لو في مشاهد صعبة بسأله ازاي أعملها».

 

أحداث مسلسل انحراف للنجمة روجينا

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

 

أبطال مسلسل انحراف للنجمة روجينا

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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