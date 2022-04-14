روجينا لصدى البلد: سعيدة بما قدمته والنجاح من توفيق ربنا وكرمه

قالت النجمة روجينا، إن المخرج رؤوف عبد العزيز، هو صاحب فكرة الموسيقى التصويرية المصاحبة للقتل والمناسبة للحالة، مشيرة إلى أن الجمهور سيعلم بعد ذلك سر ارتباط الدكتورة حور في (مسلسل انحراف) بهذه المزيكا.

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن تطورها في الفترة الأخيرة، جاء من الاجتهاد، مشيرة إلى أن جمهورها أصبح يثق فيما تقدمه، وعلقت: «أنا سعيدة بالذي قدمته في الفترة الأخيرة، وده في الأول والأخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليا».

وأعربت روجينا عن سعادتها من نسب المشاهدة العالية لمسلسلها انحراف، وعلقت: «الحمدلله كلنا بنجتهد وده توفيق ربنا وفضله وكرمه عليا السنادي قبل أي شيء».

أحداث مسلسل انحراف للنجمة روجينا

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف للنجمة روجينا

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.