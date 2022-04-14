دعم عسكري أمريكي ثقيل لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا، موسعاً نطاق الأنظمة المقدمة لتشمل المدفعية الثقيلة قبيل هجوم روسي أوسع نطاقا متوقع في شرق أوكرانيا.

وقال بايدن أمس الأربعاء في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وزوارق دفاع غير مأهولة.

وترفع الحزمة إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في فبراير إلى أكثر من 2.5 مليار دولار. وقال بايدن إنه وافق على تسليم كييف طائرات هليكوبتر إضافية. وأكد أن العتاد المقدم لأوكرانيا كان "حاسماً" خلال مواجهتها للهجوم الروسي.

وأضاف بايدن في بيان مكتوب "لا يمكننا أن نرتاح الآن. كما أكدت للرئيس زيلينسكي، سيواصل الشعب الأميركي الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني الشجاع في كفاحه من أجل الحرية".

وهذه هي المرة الأولى التي تزود فيها الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن بعض الأنظمة، مثل مدافع الهاوتزر وأجهزة الرادار، ستتطلب تدريبا إضافيا للقوات الأوكرانية غير المعتادة على استخدام المعدات العسكرية الأمريكية.

وأضاف كيربي عندما سئل عن سرعة التسليم "نعلم أن الوقت ليس في صالحنا".

ويناشد زيلينسكي زعماء الولايات المتحدة وأوروبا تقديم أسلحة ومعدات ثقيلة لبلاده. وقتل الآلاف وشرد الملايين في الغزو المستمر منذ سبعة أسابيع.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها سيطرت على ميناء ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا وإن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا.