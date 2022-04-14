مستشفى دمياط العام يتسلم جهازين للتنفس الصناعي

محافظة دمياط

صرح الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام بأن مستشفى دمياط العام شهد تطويرا كبيرا منذ فترة في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية التى تقدمها المستشفى لأهالي دمياط.



وأشار إلى أنه تم استلام (٢)جهاز تنفس صناعى لا اختراقى سريع التدفق لوحدة عناية الاطفال مهمته مساعدة كل حالات صعوبة التنفس وذلك بدون أى مخاطر على عكس أجهزة التنفس الصناعى الاختراقية.

وأوضح أن هذا الجهاز هو احدث الاجهزة فى هذا المجال والفريد من نوعه وهو الجهاز الوحيد بمحافظة دمياط.

وتابع انه تم استلام الجهاز وتوجه بالشكر لكلا من الدكتور اشرف الباسل (استشارى الاطفال ورئيس اقسام الاطفال) الدكتور فتحى زقزوق(استشارى الاطفال) على مجهودهم الرائع فى تطوير أقسام الاطفال حيث تم تركيب الجهاز وتدريب التمريض عليه.

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