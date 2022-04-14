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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 22 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 22 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.


يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 22 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 455 جرام من مخدر الهيروين، و210 جرام من مخدر الحشيش، 40 جرام من مخدر البودر، و130 جرام من مخدر الشادو، و110 جرامات من مخدر الاستروكس، و145 جرام من مخدر البانجو.


وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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