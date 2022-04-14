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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع مشروعات حياة كريمة بكفر سعد

محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع المشروعات

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة ميدانية  لمتابعة الموقف التنفيذي  لبعض المشروعات المُدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي السعدية القبلية و العباسية بمركز كفر سعد ، حيث رافقها خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة".

واستهلت "محافظ دمياط" تلك الجولة بزيارة قرية السعدية القبلية تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة مركز الشباب بالقرية، حيث تفقدت مبنى المركز الذى يضم أقسام إدارية و صالات للأنشطة، كما اطلعت على المعدلات التنفيذية للمشروع المقرر الانتهاء من كافة الأعمال به منتصف مايو المقبل.

وتفقدت "المحافظ"  الوحدة الصحية للوقوف على آخر المستجدات بمشروع رفع الكفاءة بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الصحية، حيث أكدت على تلافى جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال الزيارة..

واستكملت "الدكتورة منال عوض" جولتها بزيارة قرية العباسية، لمتابعة عمليات رفع كفاءة مركز شباب القرية والتي تشمل تطوير المبنى الإداري بما يتضمنه من صالات للأنشطة وحضانة و كذلك إنشاء ملعب، كما تابعت الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات البيطرية و الزراعية .

وأكدت" محافظ دمياط" على الإسراع بالخطوات التنفيذية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة، وذلك وفقًا للخطط الزمنية المحددة لاستكمال محاور هذا المشروع القومي العملاق الذى يستهدف تنمية الريف المصري.

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