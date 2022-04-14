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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لأوروبا.. بوتين: يجب تحويل صادرات الطاقة الروسية إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه ينبغي إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسط محاولة لتنويع الإمدادات من الغرب.

وحسب “فرانس برس” قال بوتين ،إنه ينبغي النظر في إنشاء خطوط أنابيب نفط وغاز جديدة من حقول الهيدروكربون في غرب وشرق سيبيريا.

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وبالأمس، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بإمكان موسكو إعادة توجيه صادراتها من موارد الطاقة بعيدًا عن الغرب إلى دول أخرى، حيث توجد حاجة حقيقية إليها.

وقال بوتين: “عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز والفحم الروسي، سنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية، وتحفيز المعالجة العميقة للمواد الخام”.

وأضاف: “سنزيد أيضًا من إمداد موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم حيث توجد حاجة حقيقية إليها”.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا حظرا على واردات النفط الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

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