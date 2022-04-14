سلاح ذو حدين.. روسيا لا تخطط لدخول حرب عقوبات مع دول أخرى

قال ديمتري بيريشيفسكي، رئيس إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تنوي الدخول في حرب عقوبات مع دول أخرى.

وقال بيريتشيفسكي، “ستكون هناك إجراءات انتقامية من جانبنا، واتخذنا بالفعل إجراءات مضادة، لكننا لا ننوي الدخول في حرب عقوبات”.

وأشار إلى أن روسيا تدرك أن العقوبات سلاح ذو حدين، مشيرا إلى أن الدولة التي تفرض العقوبات قد تعاني أكثر منها.

وأضاف بيرتشيفسكي: “فيما يتعلق بالتأثير على الاقتصاد الروسي، كانت هذه الخطوات متوقعة تمامًا. كانت لدينا الخبرة والوقت للاستعداد لها. كما ترون، تكيف اقتصادنا بسرعة مع العقوبات السابقة التي تم فرضها في عام 2014”.