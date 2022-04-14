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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرضت لـ"أضرار كبيرة".. تفاصيل جديدة عن حريق السفينة الروسية "موسكفا"

موسكفا
موسكفا

قالت القيادة العسكرية في جنوب أوكرانيا، اليوم الخميس، إنها ضربت السفينة الحربية “موسكفا” بصاروخ نبتون الأوكراني المضاد للسفن وأنها بدأت في الغرق.

وحسب “رويترز” قالت روسيا إنه “تم إجلاء الطاقم بعد انفجار ذخيرة على متنها”.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن السفينة المنكوبة لا تزال تحاول إخماد حريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة أي من البيانات المختلفة.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن حريقا شب في طراد الصواريخ من الحقبة السوفيتية تم احتواؤه لكنه تسبب في أضرار بالغة للسفينة. 

ولم تعترف بأن السفينة التي كان على متنها أكثر من 500 بحار تعرضت للهجوم وقالت إن سبب الحريق قيد التحقيق.

روسيا أوكرانيا موسكفا اخبار اوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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