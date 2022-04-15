عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

عرض الملياردير الكندي إيلون ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة ( تويتر ) بقيمة 39ر41 مليار دولار ، حيث سيدفع أغنى رجل في العالم 20ر54 دولار عن كل سهم نقدا، بما يمثل نسبة زيادة 54% على سعر الإغلاق في 28 يناير وبقيمة تبلغ نحو 43 مليار دولار.. وقد ارتفعت أسهم موقع التواصل الاجتماعي بنسبة 18%.



9 %

راديو فرنسا الدولي ذكر أن الملياردير الذي يسيطر على شركة " تسلا " للسيارات الكهربائية قد استحوذ على 9% من أسهم تويتر في الرابع من أبريل الجارى.

وأوضح أن "ماسك" يمتلك 5ر73 مليون سهم في تويتر، مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى 9ر2 مليار دولار، حيث تعني هذه الأرقام أن حصة مالك تيسلا في تويتر صارت أكبر بأربعة أضعاف حصة مؤسس المنصة "جاك دورسي" التي تقدر بنحو 25ر2%.



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