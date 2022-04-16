ألفا روميو تستعد لاستبدال ميتو بالكهرباء فقط.. صور

تستعد الشركة الإيطالية Alfa Romeo لتوسيع خط إنتاجها من السيارات الكهربائية بسرعة خلال السنوات القليلة المقبلة، وستكون سيارة Mito السوبر ميني صغيرة الحجم على رأس الطرازات الجديدة التي سيتم استبدالها بطراز احدث.

أكد جان فيليب رئيس العلامة التجارية الايطالية Alfa Romeo أنه ستكون هناك سيارة جديدة كل عام حتى عام 2030 تحت إشراف المالك الجديد للشركة "Stellantis"، وستصل سيارة الدفع الرباعي الصغيرة، التي يطلق عليها اسم Brennero، بحلول عام 2025، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك بدائل لصالون Alfa Romeo Giulia و Alfa Romeo Stelvio SUV، بالإضافة إلى العودة المتوقعة لسيارة Alfa Romeo GTV coupé.

يتم أيضًا تجهيز سوبر ميني جديد لإعطاء نقطة دخول جديدة للعلامة التجارية مع الاستفادة بشكل معقول من التكنولوجيا المتاحة من أماكن أخرى في إمبراطورية ستيلانتيس، يذكر انه تم طرح Mito الأصلية التي تم إطلاقها في عام 2008، للبيع في عام 2019 في ضوء انخفاض الطلب على الطرز ثلاثية الأبواب.

أوضحت روبرتا زيربي، الرئيسة الأوروبية: "إن ميتو عبارة عن ثلاثة أبواب ويختار الناس المزيد والمزيد من السيارات ذات الأبواب الخمسة وسيكون للـ supermini القادم خمسة أبواب حتمًا لزيادة المبيعات.

الأولى ستكون سيارة فيات 500 الجديدة، التي تم تطويرها أساسًا لسيارة المدينة الكهربائية وستحتاج إلى استخدامها في مكان آخر لتبرير تطويرها، ومع ذلك فإن منصة e-CMP المستخدمة من قبل Peugeot e-208 و Vauxhall Corsa-e أكثر احتمالاً، حيث من الواضح أن نسبها مثالية للمركبات الصغيرة.

ستعمل سيارة ميتو الجديدة بالكهرباء فقط في الوقت الذي تتصاعد فيه ألفا روميو للتخلص من الاحتراق الداخلي تمامًا اعتبارًا من عام 2025، ومن المرجح أن يعكس إعداد e-208و Corsa-e، اللذان يستخدمان بطارية بقوة 50 كيلو وات في الساعة ومحرك بقوة 134 حصانًا من أجل حوالي 210 ميلا من المدى.

توقف داميان دالي رئيس شركة ألفا روميو في المملكة المتحدة، عن التأكيد على أن سيارة سوبر ميني جديدة قادمة، لكنه قال: "للعلامة التجارية تاريخ في بيع السيارات الرياضية المدمجة، وهي منطقة مثيرة للاهتمام في السوق ذات حجم كبير وتعطينا عرض أوسع بكثير.