بنتلي تكشف عن ولادة سيارة مولسان من جديد كسيارة كهربائية فاخرة.. صور

من المقرر أن تصل سيارة بنتلي مولسان الجديدة بالكامل قبل نهاية العقد، لتبدأ عصر الشركة الكهربائية الجديد، وسيكون الطراز الرئيسي الجديد جزءًا من استراتيجية بنتلي التي أعلنت عنها مؤخرًا خمسة من خمسة، والتي ستطلق فيها خمسة طرازات كهربائية بين عامي 2025 و 2030.

تم وصف أول تلك السيارات المتوقع عرضها في وقت لاحق من هذا العام على أنها بديل لسيارات Mulsanne لأنها ستكون أغلى طراز في تشكيلة العلامة في ذلك الوقت، كما كانت Mulsanne ذات مرة، وستكون سيدان اصغر حجماً منها، وركوبًا أعلى لاستيعاب البطاريات الموجودة تحت الأرضية.

بنتلي تكشف عن ولادة سيارة مولسان من جديد كسيارة كهربائية فاخرة

في نهاية المطاف وعلى الرغم من ذلك ، فإن السيارة الرائدة في العصر الحديث، والتي سترفع أسعارها إلى ما هو أبعد من سعر سيارة Mulsanne السابقة، ستقف في قمة التشكيلة قبل عام 2030، وسيسمح هذا لشركة Bentley بالاستفادة بشكل أكبر من قطاع السيارات الفاخرة للغاية، مما يضمن أرباحًا عالية الهوامش والتخصيص الذي يتوقعه الأغنياء.

بنتلي تكشف عن ولادة سيارة مولسان من جديد كسيارة كهربائية فاخرة

تركت سيارة Mulsanne النهائية الخط في مصنع Crewe التابع للشركة في يونيو 2020، إيذانا بنهاية فترة إنتاج استمرت 11 عامًا لهذا النموذج، والتي تم تصنيع أكثر من 7300 منها. كما كانت الآلة الأخيرة التي تتميز بمحرك بنتلي V8سعة 6.75 لترًا، وهو أطول محرك V8في الإنتاج المستمر.

بنتلي تكشف عن ولادة سيارة مولسان من جديد كسيارة كهربائية فاخرة

بينما نعرف Mulsanne كسيارة سيدان بأربعة أبواب، من المرجح أن يتخذ الطراز القادم نهجًا مختلفًا، بدلاً من أن يصبح نموذجًا ببابين ذو مظهر رياضي، وشهد قطاع الصالون في سوق السيارات الفخمة انخفاضًا طيلة العقد الماضي في عام 2021 ، حيث استحوذت الصالونات على 9.1٪ من هذا المزيج، مقارنة بـ 21.6٪ في عام 2010، ووفقًا لأرقام من Jato Dynamics.

تمتلك العلامة التجارية بالفعل مثل هذه السيارة في هذا القطاع، كسيارة بنتلي مولينر باكالار التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، وهي سيارة سياحية حصرية للغاية بدون سقف من قسم صناعة المركبات، ويعتبر Bacalar نموذج اختبار لطراز بهذا الحجم والأسلوب، وإن كان مع Bentley's W12بدلاً من نظام الدفع الكهربائي القادم.

بنتلي تكشف عن ولادة سيارة مولسان من جديد كسيارة كهربائية فاخرة

ستستخدم أولى السيارات الكهربائية في مجموعة بنتلي الخالية من الانبعاثات منصة تم تطويرها بالاشتراك مع أودي الشقيقة في مجموعة فولكس فاجن، حيث سيتم استخدام الهيكل عبر عدد من المركبات الكهربائية لضمان كفاءات التكلفة ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستمتد إلى طراز بحجم Mulsanne في كلتا الحالتين، ومن المتوقع أن تشارك بنتلي بشكل كبير في تطوير النظام الأساسي.