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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي.. صور

جينيسيس تكشف الستار
جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي

أعادت جينيسيس صياغة مفهومها المذهل X لابتكار سيارة سبيديوم كوبيه الجديدة، وهو تلميح أنيق وموجّه نحو الأداء في السيارات الكهربائية المستقبلية من العلامة الكورية الفاخرة، وعند ظهورها لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات، توصف Genesis X Speedium Coupé الجديدة بأنها تصميم "حر" استنادًا إلى مفهوم العام الماضي، بقيادة المدير الإبداعي Luc Donckerwolke، لإظهار تطور لغة تصميم الأناقة الرياضية للعلامة التجارية.

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي

تأخذ Speedium اسمها من مضمار السباق الكوري، والذي تقول جينيسيس إنه يعزز التزامها بـ "القيمة العاطفية للقيادة" لأنها تزيد من قوة تشكيلتها، ويتم الاحتفاظ بالصورة الظلية المنخفضة المتدلية لقاعدة العجلات الطويلة، ولكن التفاصيل هي التي تميز هذا المفهوم الجديد بشكل واضح من سيارات الإنتاج السابقة وجينيسيس الحالية.

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي

يوجد في مقدمة السيارة شريط إضاءة مزدوج ملفوف مميز تم تشكيله للإشارة إلى الشبكة الكبيرة على شكل درع على سيارات إنتاج العلامة التجارية، مما يشير إلى أنه سيتم إسقاط هذا من تشكيلة جينيسيس المستقبلية للمركبات الكهربائية، والتي ستتألف من ستة طرازات بحلول عام 2030.

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي

يوصف المظهر الجانبي الأنيق بأنه يجسد روح التصميم بما يتماشى مع التركيز على الأناقة البسيطة، وذلك على الرغم من أن التصميم بسيط للغاية، إلا أنه يتكسر من خلال تجعيد بارز يمتد على طول الجانب بين أقواس العجلات شديدة التوهج.

ويحمل الطرف الخلفي مظهرًا مألوفًا بدرجة أكبر، مع قضبان خفيفة مزدوجة رفيعة تتطابق مع تلك المستخدمة في Genesis GV60 و Genesis GV70 و Genesis GV80.

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي

قال Donckerwolke أن إعادة التصميم كانت تتعلق "بإعطاء كل عنصر تصميم مساحة للتنفس، وأضاف "لا يتعلق الأمر بجعل عناصر التصميم تتنافس مع بعضها البعض، بل تتعلق بتنسيق العناصر بحيث تكمل وتحترم بعضها البعض".

 

بالإضافة إلى الكشف عن هذا المفهوم، أكدت الشركة أن سيارة Genesis Electrified GV70الجديدة نسخة كهربائية من منافستها أودي Q5، وستكون أول سيارة يتم تصنيعها في مصنعها الجديد في مونتغمري، ألاباما، الولايات المتحدة ، اعتبارًا من ديسمبر.

جينيسيس تكشف الستار عن سبيديوم X الكهربائي
جينيسيس سبيديوم genesis X Speedium Luc Donckerwolke Speedium

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