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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زي النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع زيمبابوي سلبيا في مباراة الإعادة

مصر وزيمبابوي
مصر وزيمبابوي

شهد يوم الخميس الموافق 15 أبريل عام 1993، تعادل منتخب مصر الوطني في مدينة ليون الفرنسية علي ستاد جيرلان  مع منتخب زيمبابوي بدون أهداف.

جاء ذلك في مباراة الإعادة للجولة السادسة من تصفيات الدور الأول لمونديال أمريكا ليرفع رصيده الى ثمان نقاط في المركز الثاني خلف منافسه بنقطتين.

ويفشل في تخطي الدور الأول ليصعد منتخب زيمبابوي الي الدور الثاني والأخير ليواجه منتخبي الكاميرون وغينيا.

جاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي:

احمد شوبير
ابراهيم حسن
هاني رمزي
هشام يكن
اشرف قاسم
احمد رمزي
هادي خشبة
احمد الكاس
مجدي طلبة
حسام حسن
ياسر عزت

منتخب مصر زيمبابوي مونديال أمريكا Sports Fitness

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