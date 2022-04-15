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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة عبد العزيز تعرضت للخداع من "منتحل محمد رمضان"

أشرف زكي: لم أتهم محمد رمضان بشيء.. واتضح أن هناك من انتحل صفته

أشرف زكي نقيب المهن
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن خلاف الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان محمد رمضان، مضيفًا:" لم أتهم محمد رمضان بشيء، ولكن أكدت أنه سيتم إتخاذ موقف حال ثبوت شيء ضده.. واتضح أن هناك من انتحل صفته".


وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة"، المذاع على شاشة "المحور"، إن الفنانة سميرة عبد العزيز تعرضت للخداع، وهي شخصية من "زمن جميل"، وزوجة أحد عمالقة الفن، وتألمت من الشائعة، حتي أثبت لها أن محمد رمضان يقدرها كثيرًا.

وعن خروج محمد رمضان عاريًا على المسرح، قال:" محمد رمضان له ما له، وعليه ما عليه، وهو فنان كبير، ومش صغير، ومهم وله قاعد جماهيريه، ولديه مسئولية والتزام، وأثق في التزامه".

 

اشرف زكي المهن الموسيقية اخبار التوك شو بسمة وهبة محمد رمضان

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