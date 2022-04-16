محافظ القاهرة ووزير التنمية يتابعان الأسعار بسوق العبور اليوم

يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم السبت سوق العبور لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القاهرة ، على أهمية دور تجار سوق العبور المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة ، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .

وسيناقش المحافظ والوزير مع تجار السوق خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق باعتباره أكبر أسواق الجملة وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة .



ويقع سوق العبور على مساحة 300 فـدان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ويقدم خدمات توفير الخضار والاسماك والفاكهة لسكان القاهرة والمحافظات المجاورة بأسعار الجملة .