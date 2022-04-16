عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

هربا من الحرارة.. رأس البر مدينة السحر والجمال متنفس الدمايطة برمضان|فيديو

منطقة اللسان برأس
منطقة اللسان برأس البر

للدمايطه طقوسا رمضانيه اعتادوا عليها خلال شهر رمضان الكريم وهو الهروب إلى مصيف رأس البر قبل اذان المغرب لافطار على شواطئ رأس البر سوا هربا من ازدحام المدن بدمياط والمطاعم والكافيهات وقت الإفطار او هربا من حرارة الطقس والاستمتاع باعتدال الطقس برأس البر. 

 

شهدت مدينة السحر والجمال «رأس البر» بمحافظة دمياط اقبالًا كبيرًا من أبناء محافظة دمياط خلال شهر رمضان المبارك بعد أن سيطرت الأغاني الرمضانية علي شوارع مدينة رأس البر والتي اضفت عليها أجواء الشهر الكريم، حيث ظهرت أجواء الإحتفال بعد قيام أصحاب المحلات والعشش بعرض الزينة والفوانيس الخشبية من الخشب والقماش المزخرف احتفالًا بالشهر الفضيل.

وقال وائل فتحي، مهندس ، في حديثه لـ «صدي البلد» اعتدنا سنويًا قضاء شهر رمضان المبارك بمدينة رأس البر والتي لا يوجد بها سوي أبناء دمياط فقط خلال هذا الشهر والذي يكون له نكهة مختلفة تميزه عن أى مكان آخر وسط المحافظات، ما بين زينات الشوارع والفوانيس الرمضانية، وصولًا إلى النكهات المميزة للأكلات المصرية الأصيلة على مائدة الإفطار وخاصة البط والذي تشتهر به المائدة في بيوت محافظة دمياط.

ويضيف محمد السعيد، نجار:" رمضان هذا العام مختلف تمامًا عن الأعوام السابقة فالصانع الدمياطي قام بتجهيز وصناعة الفوانيس الخشبية لأول مرة تصدرها للمحافظات المجاورة بعيدًا عن فكرة الفوانيس البلاستيكية والتي تكون باهظة الثمن لافتًا إلي أن المنتج الدمياطي من فوانيس رمضان الخشبية احتل جزء كبير من الأسواق التجارية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات".

 

ومن جهتها أطلقت مجموعة من شباب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط مبادرة لإدخال البهجة والسعادة من خلال تجهيز عدد من الوجبات والعصائر بشكل يومي وطوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة رأس البر.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حملات من الإدارة العامة لمرور دمياط وإدارة المواقف لمتابعة منظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط حيث شددت على الإلتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وأنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود أى مشكلات تتعلق بالزيادة وذلك من التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "٠٥٧/٢٢٦٤١٢١".

 

أقراايضا 

محافظ دمياط: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي

دمياط الطقس محافظة دمياط رمضان المطاعم والكافيهات صناعة الفوانيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

74 حالة| فيروس غامض يدمر أهم عضو في جسد الأطفال.. أعراضه وأماكن انتشاره

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

مشهد تمثيلي تحول إلى حقيقة.. قصة وفاة الضيف أحمد المأساوية

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط تتابع مشروعات حياة كريمة بكفر سعد

ترشيحاتنا

وزير المالية: مستمرون في تحفيز المشروعات الصغيرة لتعزيز القدرات الإنتاجية

وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

شوبير: مواجهة الأهلي مع الرجاء صعبة ولن تحسم في القاهرة

أبرزها مزاولة مهنة تجارية..حالات وقف المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات

الاختيار 3 الحلقة 14| كشف تخابر "خيرت الشاطر" وغضب السيسي من تصرفات مكتب الإرشاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

فيديو

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ