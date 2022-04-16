هربا من الحرارة.. رأس البر مدينة السحر والجمال متنفس الدمايطة برمضان|فيديو

محافظة دمياط

للدمايطه طقوسا رمضانيه اعتادوا عليها خلال شهر رمضان الكريم وهو الهروب إلى مصيف رأس البر قبل اذان المغرب لافطار على شواطئ رأس البر سوا هربا من ازدحام المدن بدمياط والمطاعم والكافيهات وقت الإفطار او هربا من حرارة الطقس والاستمتاع باعتدال الطقس برأس البر.

شهدت مدينة السحر والجمال «رأس البر» بمحافظة دمياط اقبالًا كبيرًا من أبناء محافظة دمياط خلال شهر رمضان المبارك بعد أن سيطرت الأغاني الرمضانية علي شوارع مدينة رأس البر والتي اضفت عليها أجواء الشهر الكريم، حيث ظهرت أجواء الإحتفال بعد قيام أصحاب المحلات والعشش بعرض الزينة والفوانيس الخشبية من الخشب والقماش المزخرف احتفالًا بالشهر الفضيل.

وقال وائل فتحي، مهندس ، في حديثه لـ «صدي البلد» اعتدنا سنويًا قضاء شهر رمضان المبارك بمدينة رأس البر والتي لا يوجد بها سوي أبناء دمياط فقط خلال هذا الشهر والذي يكون له نكهة مختلفة تميزه عن أى مكان آخر وسط المحافظات، ما بين زينات الشوارع والفوانيس الرمضانية، وصولًا إلى النكهات المميزة للأكلات المصرية الأصيلة على مائدة الإفطار وخاصة البط والذي تشتهر به المائدة في بيوت محافظة دمياط.

ويضيف محمد السعيد، نجار:" رمضان هذا العام مختلف تمامًا عن الأعوام السابقة فالصانع الدمياطي قام بتجهيز وصناعة الفوانيس الخشبية لأول مرة تصدرها للمحافظات المجاورة بعيدًا عن فكرة الفوانيس البلاستيكية والتي تكون باهظة الثمن لافتًا إلي أن المنتج الدمياطي من فوانيس رمضان الخشبية احتل جزء كبير من الأسواق التجارية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات".

ومن جهتها أطلقت مجموعة من شباب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط مبادرة لإدخال البهجة والسعادة من خلال تجهيز عدد من الوجبات والعصائر بشكل يومي وطوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة رأس البر.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حملات من الإدارة العامة لمرور دمياط وإدارة المواقف لمتابعة منظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط حيث شددت على الإلتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وأنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود أى مشكلات تتعلق بالزيادة وذلك من التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "٠٥٧/٢٢٦٤١٢١".

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