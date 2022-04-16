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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة .. وصفة خبز الثوم والجبن

خبز الثوم
خبز الثوم

يعد الخبز المحمص أو المخبوز مع الثوم والزبدة وجبة خفيفة بعد التمرين ، وفاتحة للشهية ، أو مجرد وجبة  بين الوجبات إليك طريقة تحضيره وفقا لموقع organicfacts.FOOD

كيف نصنع خبز الثوم؟

يوجد الآن العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحضير خبز الثوم في المنزل ،سواء في الشواية أو فرن 

طريقة عمل خبز بالثوم


وقت التحضير: ساعتان و 30 دقيقة 

وقت الطهي: 30 دقيقة 

المكونات


عجينة خبز بالثوم
1/4 كوب حليب 
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح _
3 فصوص ثوم مفرومة ناعماً
1 ملعقة صغيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة زبدة غير مملحة
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 ملعقة صغيرة زيت
زبدة الثوم
1/4 كوب زبدة مذابة
3 فصوص ثوم مفرومة ناعماً
آخر
3 ملاعق كبيرة دقيق عادي
1/4 كوب جبن موزاريلا
2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار
1 ملعقة صغيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة

 

طريقة عمل خبز بالثوم بالخطوات

طريقة عمل خبز بالثوم بالخطوات


1-لتحضير عجينة الخبز بالثوم ، عليك أولاً خلط الحليب الدافئ والخميرة والسكر في وعاء ثم تركه يرتاح لمدة 5 دقائق.
2-أضف الآن الملح والثوم والأوريجانو إلى المزيج وحركه جيدًا. 
3-بمجرد خلط كل شيء بشكل صحيح ، أضف إليه الدقيق والزبدة لجميع الأغراض وابدأ في العجن. بعد أن يصبح العجين جاهزًا ، دهنه بالزيت واتركه يرتاح لمدة ساعتين.
4-الآن ، قومي بطي العجينة وغلقها من الأطراف. مرة أخرى ، انشر الزبدة المنقوعة بالثوم فوقها. يمكنك أيضًا رش البردقوش ورقائق الفلفل الحار عليه. 
حان الوقت للخطوة الأخيرة الآن. اخبز خبزك في فرن محمى على حرارة 180 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة. أصبح خبز الثوم جاهزًا الآن ، اقطعه إلى قطع ، وقدميه ساخناً.
5-للحصول على خبز مقرمش بالثوم ، تحتاج إلى تقطيع الخبز إلى نصفين ، ثم دهنه بالزبدة ، ثم خبزه ووجهه مفتوحًا في الفرن. بمجرد خبزها ، يمكنك سلقها للحصول على ملمس إضافي.
 

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