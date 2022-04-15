بالصور.. «المولوية» تشعل حماس الجمهور بشارع المعز





تحرص وزارة الثقافة كل عام على تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، للجمهور فى "شارع المعز" ذى الطابع الروحانى والدينى الذى يسمو بالمشاعر والوجدان خلال شهر رمضان الكريم.



شهد شارع المعز مساء اليوم الجمعة اقبالا كبيرا من الجمهور على حفل لشيخ عامر التونى وفرقة المولوية، وتضمنت تواشيح وقصائد صوفية، بمشاركة راقص تنورة.



ويعتبر شارع المعز الأثري بالقاهرة وجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية والاستمتاع بالطقوس الرمضانية والاحتفالات به.



أيضا تجد في كل شارع مظاهر احتفال خاصة به كما يحدث في محيط مسجد الحسين من الزينة والباعة الجائلين .