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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. «المولوية» تشعل حماس الجمهور بشارع المعز

شارع المعز
شارع المعز

 


 

تحرص وزارة الثقافة كل عام على تقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، للجمهور فى "شارع المعز" ذى الطابع الروحانى والدينى الذى يسمو بالمشاعر والوجدان خلال شهر رمضان الكريم.


شهد شارع المعز مساء اليوم الجمعة اقبالا كبيرا من الجمهور على حفل لشيخ عامر التونى وفرقة المولوية، وتضمنت تواشيح وقصائد صوفية، بمشاركة راقص تنورة.


ويعتبر شارع المعز الأثري بالقاهرة وجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية والاستمتاع بالطقوس الرمضانية والاحتفالات به.


أيضا تجد في كل شارع مظاهر احتفال خاصة به كما يحدث في محيط مسجد الحسين من الزينة والباعة الجائلين .

 

 

 

 

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IMG-20220415-WA0077
IMG-20220415-WA0079
IMG-20220415-WA0079
IMG-20220415-WA0078
IMG-20220415-WA0078
IMG-20220415-WA0075
IMG-20220415-WA0075
IMG-20220415-WA0071
IMG-20220415-WA0071
IMG-20220415-WA0069
IMG-20220415-WA0069
IMG-20220415-WA0070
IMG-20220415-WA0070
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وزارة الثقافة شارع المعز شهر رمضان الكريم مسجد الحسين الأنشطة والفعاليات محيط مسجد الحسين

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