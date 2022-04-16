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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 16-4-2022 في مصر ببداية التعاملات

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 16 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today
 

سعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات بدون مصنعية


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم السبت نحو 1163جنيها.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم السبت نحو 1018جنيها.
 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 873جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 679 جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 582 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 8144جنيها.

 

وسجل سعر كيلو الذهب مستهل اليوم السبت 1.163 مليون جنيه .
 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1975دولار للأوقية.

 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.




 

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