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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16-4-2022 بيع وشراء بالبنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 16 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم بيع وشراء بالبنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 18.32جنيه للشراء و 18.45جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت مصرف أبوظبى الاسلامي  18.38جنيه للشراء و 18.46جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم بيع وشراء بالبنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت البركة 18.36جنيه للشراء و 18.46جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.35جنيه للشراء و 18.42جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم بيع وشراء بالبنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الكويت الوطني، الأهلي المتحد،العقارى المصرى العربى،مصرأبوظبي التجاري ،التنمية الصناعية،بلوم ،البنك التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،، العربى الافريقى الدولى، المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية،كريدى اجريكول ) 18.34جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (مصر إيران للتنمية،قناة السويس،فيصل الإسلامى، أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني، المصرف المتحد) نحو 18.33جنيه للشراء و 18.43 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار فى البنوك

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.38 جنيه للشراء 


ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي  أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.45 جنيه

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

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