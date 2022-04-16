بقيمة 359 مليون دولار.. تعرف على أهم 15 منتج للصادرات الغذائية المصرية للدول الأفريقية غير العربية

استحوزت 15 سلعة من إجمالي صادرات مصر الصناعات الغذائية للدول الأفريقية غير العربية على نسبة 89% بقيمة 359 مليون دولار في مقابل 347 مليون دولار بنمو 3,5%.

وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل " صدى البلد " على نسخة منه ان اهم منتجات مصر الغذائية للدول الافريقية غير العربية مركزات المشروبات الغازية بقيمة 78 مليون دولار في مقابل 87 مليون دولار بتراجع 10,3%، و المكرونة بقيمة 57 مليون دولار في مقابل 52 مليون دولار بنمو 9%،

واشار التقرير إلى أن السكر والجلوكوز بقيمة 60 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار بنمو 56% ، والدقيق بقيمة 38 مليون دولار في مقابل 61 مليون دولار بتراجع 37%، و الزيوت عدا زيت الزيتون بقيمة 32 مليون دولار في مقابل 31 مليون دولار بنمو 3%.