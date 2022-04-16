وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة للتوزيع في نهائي الدورة الرمضانية بحضور الوزير

محافظة دمياط

يلتقي مساء اليوم السبت فريق شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء و فريق القناة لتوزيع الكهرباء في نهائي الدورة الرمضانية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وقيادات وزارة الكهرباء .تقام المباراة علي ملعب شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بالمنصورة ، يسبقها إقامة مباراة المركز الثالث والرابع بين فريقى شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وفريق إجيماك .



وكانت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بقيادة المهندس حمدى ضرغام رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه المالى المحاسب محمد صلاح قد نجحت أن تقدم نفسها بشكل يليق بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال فعاليات افتتاح البطولة الرمضانية الرابعة لشركات القطاع بمشاركة ١٨ فريق وخلال ايام البطولة التي أقيمت جميع أدوارها علي ملاعب نادي رأس البر باستثناء نهائي الدورة التي تقرر إقامتها اليوم ومباراة المركز الثالث بالمنصورة .



وسوف يقوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتسليم ماس الدورة للفريق الفائز حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول علي كـاس المركـز الأول باسـم الـدكتور المهنـدس محمد شاكر وزير الكهربـاء و الطاقة المتجـددة و عدد (۱۲) ميدالية ذهبية ومكافأة بمبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه نقدأ او بشيك.

وکـاس المركـز الثـاني بـاسـم المهنـدس نـائـب وزيـر الكهربـاء و الطاقـة المتجـددة

و عدد (۱۲) ميدالية فضية + مكافأة بمبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه نقدأ او بشيك ۳ـ کـاس المركـز الثالـث باسم المهنـدس رئيس الشركة القابضـة لكهربـاء مـصـر

وعدد (۱۲) ميدالية برونزية + مكافأة بمبلغ 15000 جنيه نقدا او بشيك . و كـاس الـروح الرياضية باسم المحاسب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصـر

العضـو المتفـرغ للمـوارد البشرية و التـدريب وسوف يحصل الفريـق صاحب اللعب النظيف الأقـل حـصـول علــي إنـذارات علي مكافأة بمبلغ ۲۰۰۰ جنيه نقدا او بشيك .

و كـاس هـداف الدورة باسم المهندس رئيس مجلس ادارة شركة وسـط الـدلتا للإنتـاج و مكافأة بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه نقدأ او بشيك .و كـاس أحسـن حـارس مرمـي فـي الـدورة باسم المهندس محمد عسل رئيس مجلس ادارة شركة شمال الدلتا للتوزيع و مكافأة بمبلغ ۱۰۰۰ جنيه نقدأ او بشيك

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