ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة بدمياط

محافظة دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الاطعمة واللحوم الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الادمى في اطار حملات مراقبة الاسواق خلال شهر رمضا ن الكريم.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم .

أسفرت الحملة عن ضبط ربع طن من اللحوم ،عباره عن ٨٥ كجم من اللحوم المفرومة المتبلة الغير صالحة للاستهلاك الادمى ، ١٣٥كجم من الدهون الفاسدة ) وتم عمل المحضراللازم.

وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الازم.

تأتي الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الاسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الاطعمه الفاسدة واللحوم الحية الغير صالحة.

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