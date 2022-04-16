أحمد السعدني يروج لـ مسلسل بطلوع الروح .. شاهد

روج الفنان أحمد السعدني لـ مسلسل “بطلوع الروح” المقرر عرض اولى حلقاته اليوم علي قناة عبر mbc مصر، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .



ونشر أحمد السعدني بوستر المسلسل وعلق قائلا " الليلة ٩ مساءً اولى حلقات مسلسل بطلوع الروح".



وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.



فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

مخرجة مسلسل بطلوع الروح :

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".