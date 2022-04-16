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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعراض تصيب مرضي الكبد ويجب التوقف عن الصيام فور حدوثها.. تعرف عليها

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض تصيب مرضي الكبد، ويجب التوقف عن الصيام فور حدوثها والذهاب إلى الطبيب فورا.

وقال الدكتور سيد حماد، استاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذيه، أن أبرز أعراض تصيب مرضي الكبد في شهر رمضان، هى عدم القدرة علي تحمل الصيام، وانقطاع الغذاء لفترات طويلة، وهو ما يسبب هبوط حاد وشديد في سكر الدم،او ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

وأضاف حماد أن هناك ايضا أعراض تحدث لمصابي أمراض الكبد مثل الاحساس بالهزيان وانتفاض القدرة الذهنية بشكل أو باخر ،واحيانا تزيد نسبة الصفراء في الدم.

موضحا  أن مريض الكبد يميل دائما إلى النوم لفترات طويلة ولا يتحمل المجهود الكبير ،منوها إلى أن جميع هذه الاعراض تنذر بوجود مشكلة في الكبد بشكل كبير .

وأشار حماد، إلى  انه يجب بمجرد إحساس الشخص بهذه الأعراض يتوجه بشكل مباشرالى الطبيب لتلقي العلاج المناسب .

 

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وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مرض الكبد شهر رمضان

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