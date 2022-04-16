حبة السم.. خطة تويتر لـ كبح طموحات إيلون ماسك من الاستحواذ عليه

أثار عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، قلقا كبيرا داخل أوساط تويتر بعد عرضه شراء الشركة بقيمة 43 مليار دولار، حيث سيطر القلق على المساهمين الرئيسيين في الشركة، الأمر الذى دفع باراج أجراوال، الرئيس التنفيذى لتويتر لإقرار خطة جديدة لتقييد إيلون ماسك.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن شركة تويتر لجأت إلى ما يسمى poison pill أو حبة السم لحماية نفسها من نوايا استحواذ إيلون ماسك على الشركة والذي تقدر حصته بقيمة 9.2 ٪ ، وهي أكثر من أربعة أضعاف حصة مؤسس تويتر جاك دورسي بنسبة 2.25٪ .

وتعنى خطة حبة السم التى ستطبقها تويتر إلى أن الشركة ستحارب إيلون ماسك لمنع استيلاءه عليها من خلال تقييد المساهمين بالحصول على من 15 ٪ فقط من الأسهم بحيث لن يستطيع أحد المساهمين تخطي النسبة المطلوبة فمن الشركة وستنتهي هذه الخطة في 14 أبريل 2023.

وقالت شركة تويتر في بيان لها إن : "خطة الحقوق لا تمنع مجلس الإدارة من التعامل مع الأطراف أو قبول اقتراح استحواذ إذا كان المجلس يعتقد أنه في مصلحة تويتر ومساهميه".

وأكد الرئيس التنفيذي باراج أجراوال للموظفين أن الشركة لم تكن "رهينة" بسبب قصة الاستحواذ، وشجع الموظفين على الاستمرار في التركيز وقال لهم "نحن كموظفين نتحكم في ما يحدث" ، وذلك حسبما ذكرت رويترز.



ويريد ماسك إجراء عدد من الخطط والتغييرات في تويتر إذا تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبله، منها تفعيل الحظر المؤقت بدلاً من الحظر الدائم، وكذلك فتح "الصندوق الأسود" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقود تغذية تويتر حتى يكون لدى الناس المزيد من الشفافية حول سبب انتشار بعض التغريدات على تويتر واختفاء البعض الآخر.



ويواجه حاليا إيلون ماسك بالفعل إجراءً قانونيًا بشأن مشترياته من تويتر، حيث رفع أحد المستثمرين دعوى قضائية ضده دعوى قضائية جماعية لفشله في الكشف عن شرائه للأسهم قبل الموعد النهائي المطلوب للقيام بذلك، وتأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه ماسك عددًا من التحقيقات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن أنشطته الاستثمارية.