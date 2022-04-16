أشرف زكي عن سليمان عيد: اتهمني بالفساد.. ومش قادر أصفى من ناحيته

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سر الخلافات بينه وبين سليمان عيد، قائلاً: "عام 2011 ، انقلب الكل عليا بنسبة 99%، بعد ثورة 25 يناير تحديدا.. بحُكم ان انا كده من فلول النظام وتبع الفساد وكده .. ولكني لم أتوقع إن أقرب الناس ليا، زي سليمان عيد، فجأة يهاجمني بشراسة، ودم الشهداء، وهتروح من ربنا فين، وكلام غريب كده".

وأَضاف أشرف زكي خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "ده أنت يا سليمان، المفروض إنك كنت زميلي في الجامعة، وزميلي في المعهد، وعارفني كويس جدا، والناس تكلمه، ومجدي الهواري وغيره كتير، ويقولهم: لأ.. ده فاسد".

وتابع نقيب المهن التمثيلية قائلاً: "يا سيدي طب أنا فاسد، بس إحنا صحاب حتى، تعمل فيا أنا كده؟، ده أنا بعتله رسالة وقتها، وقولتله: اسأل عبد الرحمن ابنك يا سليمان ..على الرغم من إني اتخاصمت من ناس كتير واتقلب عليا من ناس كتير؛ إلا إني بيفرق معايا القريبين اللي بيقلبوا عليا، عشان كده أنا مش قادر أصفى من ناحيته".

وأكمل أشرف زكي: "لما جه سلمان عيد عزمني على فرح بنته؛ بعتله رسالة، وقولتله: أنت بتعزم واحد فاسد في فرح بنتك؟".