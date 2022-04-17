لترطيب الجسم في السحور.. طريقة عمل عصير التوت

يحتاج الجسم إلى السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور لتعويض نقص المياه من الجسم أثناء الصيام، ويعد المشروبات الطبيعية هي أفضل اختيار لتحضيرها في المنزل.

مقادير عصير التوت

175 جراما من التوت

1 حبة موز صغيرة مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي أو يوناني

100 مل عصير تفاح

3-4 أوراق نعناع، بالإضافة إلى كمية إضافية للتزيين

طريقة عمل عصير التوت

1- ضعي التوت الأزرق والموز واللبن وعصير التفاح والنعناع في الخلاط وامزجيها حتى تصبح ناعمة..

2- أضف القليل من الماء إذا بدا كثيفًا جدًا.

3- صب العصير في كوب طويل مع ماصة زجاجية للتقديم.

4- زينها بغصن النعناع حسب الرغبة.

مصدر الوصفة

the kitchen