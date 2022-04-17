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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ ألف جنيه وتأجيل مناقشة انتخابات النقيب

صدى البلد

 

وافق مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه اليوم على زيادة الحد الأدنى  للمعاشات إلى 1000 جنيه.

وقرر اجتماع المجلس تأجيل مناقشة الدعوة لانتخابات نقيب المحامين واعتماد لائحة نقابة المحامين لاجتماع آخر يوم ٨ مايو .

كما وافق اجتماع مجلس المحامين على تأبين النقيب الراحل رجائي عطية .

من جانب أخر وأصدر المجلس بيانًا عقب انتهاء اجتماعه اليوم السبت الموافق 16 ابريل، وجاء نص البيان كالتالي: 
فقدت نقابة المحامين علمًا من أعلام المحاماةعلى مر تاريخها ورمزًا منيرًا متلألًا وقيمة كبيرة النقيب الفذ محمد رجائي عطية نقيب محامي مصر  ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية في ساحة الشرف وهو يؤدي رسالته دفاعًا عن المحامين والمحاماة.

وفي ظل الظرف الصعب فإن مجلس النقابة يؤكد للمحامين أنه سوف يؤدي دوره الذي أناطه القانون، ويعلن المجلس تماسكه ووحدته وأنهم جميعًا صفًا واحدًا خلف الجمعية العمومية لتحقيق كل ما هو في صالح المحامين والدفاع عن حقوقهم وأنه سيعمل على تحقيق آمالهم وطموحهم.

ولا يسعنا في هذا المجال إلا مناشدة الجمعية العمومية بمساندة المجلس في آداء  دوره، ونهيب بهم تجنب الإشاعات وكل ما يحض على الفتنة والتفرق علمًا بأننا نعدكم بأن تدار النقابة بالطريقة التي حددها القانون وبشفافية تامة.

 

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