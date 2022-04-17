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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف دسوقي: أبدا العلاج الطبيعي تمهيدا للمشي وأواصل تصوير دائما عامر «خاص»

شريف دسوقي
شريف دسوقي

أكد الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لصدى البلد انه حاليا في مرحلة العلاج الطبيعي ويتدرب على الطرف الصناعي .

وقال شريف دسوقي :" أتدرب حاليا على الطرف الصناعي التي تم تركيبة لكي اسير بشكل طبيعي مؤكدا ان حالته النفسية تتطور ".

وأضاف :" تواصل حاليا تصوير مسلسل دائما عامر وسعيد للغاية بردود الفعل حول دوري في المسلسل ".

شريف دسوقي : كثير من النجوم تخلوا عني

قال الفنان شريف دسوقي، إن هناك الكثير من نجوم الوسط الفني تخلوا عنه بعد أن فقد ساقه، معقباً: "ناس كتير جداً كانوا بيألوا عليا، وكانوا بيزروني في المستشفى، إلا أن هناك الكثير الذي تخلى عني".

وأضاف شريف دسوقي خلال لقائه مع برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "أكتر حد حس بيا وكان قريب مني وبيطبب عليا انسانياً هو أحمد الجنايني لأنه مر في حياته بظروف مشابهة ويمكن أكثر من حالتي .. علشان كده كان بيحس بيا من غير ما اتكلم".

وتابع الفنان: "انا كنت قبل العملية بتأثر جداً، وعصبي، وبكاء، وبعد العملية الموضوع اتغير خالص .. وبالتالي هما مكنوش فارقين معايا يتخلوا عني أو لأ .. هما افتكروني مش هشتغل تاني".

شريف دسوقى العلاج الطبيعي دائما عامر مسلسل دائما عامر شريف دسوقي كثير من النجوم تخلوا عني

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