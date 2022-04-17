عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا .. بيتزا وسلطة الجرجير بالبنجر

بيتزا
بيتزا

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم طريقة عمل البيتزا وسلطة الجرجير بالبنجر . 

txt

خفيفة ولذيذة.. طريقة تحضير بيتزا الباذنجان بالخطوات

txt

جديدة ومميزة.. طريقة عمل بيتزا بالجبنة الفيتا

طريقة تحضير عجينة البيتزا

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يناسب السحور .

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق 
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة 
رشة ملح 
2 ملعقة كبيرة سكر 
كوب ماء دافىء  أو أقل للعجن
زعتر  حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة

ويفرد العجين فى الطاسة .

يضاف على العجين جميع الأصناف المفضلة من لانشون ولحم وفراخ وجبن .

توضع فى الفرن درجة حرارة 180 وتترك نصف ساعة أو أقل حسب الفرن .

 

مقادير سلطة الجرجير بالبنجر


جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم  شرائح فلفل الوان .

 

طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر

* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا

* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم

* يتبل بالدريسينج، وتقدم

الدريسينج


* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي

يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.

زيت الزيتون الزيتون المشروم الجبن البيت الفرن طريقة عمل سلطة البنجر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

بينهم 5 عسكريين.. السعودية تعلن القبض على متهمين بقضايا فساد

غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة تونس.. فيديو

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير البيتزا بالكفتة.. 3 وصفات مختلفة

لو عامل دايت.. طريقة تحضير سلطة سيزر الدجاج

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير سلطة الجرجير

من اليمن.. طريقة عمل المضبي مع سلطة الزبادي وخبز الثوم

ترشيحاتنا

اليوم أحد الشعانيين.. تعرف على أسبوع الآلام ورمزيته في المسيحية

غضب كبير بسبب مشكلة خطيرة تواجه الآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج .. تفاصيل

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 9 مليارات جنيه .. تفاصيل

المواد الغذائية: المنتجات التي تم وقف استيرادها لها بدائل محلية ولن تؤثر في السوق

قصة اختفاء رباعيات عمر الخيام الأصلية من قاع المحيط لتفجير الألمان.. صور

هل التعود على قراءة سور معينة في القرآن بدعة؟.. الأزهر يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

فيديو

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ