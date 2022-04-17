سحورك عندنا .. بيتزا وسلطة الجرجير بالبنجر

سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان، اليوم نقدم طريقة عمل البيتزا وسلطة الجرجير بالبنجر .
طريقة تحضير عجينة البيتزا
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يناسب السحور .
مقادير عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء أو أقل للعجن
زعتر حسب الرغبة
طريقة تحضير عجينة البيتزا
* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر
* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة
ويفرد العجين فى الطاسة .
يضاف على العجين جميع الأصناف المفضلة من لانشون ولحم وفراخ وجبن .
توضع فى الفرن درجة حرارة 180 وتترك نصف ساعة أو أقل حسب الفرن .
مقادير سلطة الجرجير بالبنجر
جرجير بنجر مسلوق عين جمل زيت زيتون خل بلسمي عصير ليمون مشروم شرائح فلفل الوان .
طريقة تحضير سلطة الجرجير بالبنجر
* يتبل المشروم بالخل البلسمي، ويترك جانبا
* يقطع الخضار ويرص في طبق التقديم
* يتبل بالدريسينج، وتقدم
الدريسينج
* يخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الخل البلسمي
يمكنك تناول كوب من اللبن الرايب او كوب زبادي بجانب السحور.