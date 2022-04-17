كمونة: تاو أفضل لاعبي الأهلي أمام الرجاء .. والجمهور "كلمة السر"

أشاد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي مساء أمس ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف .

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة " TeN" : " بيرسي تاو كان أفضل لاعبي الأهلي أمام الرجاء ، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني ، كما أن الجمهور كان كلمة السر في فوز القلعة الحمراء ، حيث أشعل حماس اللاعبين في النصف ساعة الأولى من زمن المباراة ".

افلت الرجاء المغربى من هزيمة قاسية امام الأهلى بعد ان اكتفى المارد الأحمر بالفوز 2/1 فقط فى المباراة التى جمعتهما الليلة على ستاد الأهلي والسلام ضمن مواجهات الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

فرغم قوة الأهلى وسيطرته وتقدمه بهدفين افسد الرجاء متعة وفرحة الأهلوية بهدف فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لم يهدأ الأهلي فى الشوط الثانى وصال وجال فى ارجاء الملعب بحثا عن هدف ثالث ولكنه اضاع ركلة جزاء والعديد من الفرص ليؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب.

لينتهى اللقاء بالفوز بثنائية مقابل هدف ويؤجل الحسم للقاء العودة بالمغرب بعد ان باتت كل السيناريوهات مفتوحة امام الفريقين.