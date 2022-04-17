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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسئولين لتوفير الخدمات بمنطقة مساكن القنطرة شرق بالإسماعيلية

صدى البلد

أرسل القارئ محمد نصر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود خدمات بمنطقة سكنه.

وقال القارئ في رسالته نحن سكان مساكن القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية نعاني من عدم وجود الخدمات من الصرف الصحي وخطوط التليفونات بالإضافة إلى عدم وجود طريق لسير خطوط السرفيس عليه.

وأضاف تم تسليم المشروع منذ ٥ أعوام و يوجد به  أكثر من ٥٣٠ شقة الساكن منهم ٢٠ شقة فقط لعدم وجود أي خدمات وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01061310462.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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