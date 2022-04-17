بعد أنباء اختطافه في لبنان.. أحمد السعدني: كله تمام الحمد لله

في تصريحات خاصة لصدى البلد

في اول تعليق له بعد أخبار اختطافه في لبنان ؛ طمأن النجم أحمد السعدني جمهوره عبر موقع صدى البلد مؤكدا انه بخير ولا صحة لتلك الاخبار .

وقال أحمد السعدني :" كله تمام الحمد لله ؛ وأواصل تصويري في المسلسل وباقي مشاهد قليلة للغاية للانتهاء من التصوير والعودة لمصر ".

بيان شركة الإنتاج :

كشف شركة الصباح في بيان رسمي للشركة حقيقة اختطاف الفنان أحمد السعدني في لبنان اثناء تصوير مسلسله بطلوع روح .

وجاء نص البيان :" بعد التداول بخطف الممثل المصري أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة .. تؤكد شركة الصباح إخوان ان السعدني بألف خير والخير عار من الصحة ".

وأضاف البيان :" اذ ان فريق العمل انتهي اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع روح الرمضاني ".

اختتم البيان :" وتؤكد الشركة ان المخطوف هو موظف يعمل في شركة الصباح وان المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ".

أحمد السعدني يروح للمسلسل:

روج الفنان أحمد السعدني لـ مسلسل “بطلوع الروح” المقرر عرض اولى حلقاته اليوم علي قناة عبر mbc مصر، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .



ونشر أحمد السعدني بوستر المسلسل وعلق قائلا " الليلة ٩ مساءً اولى حلقات مسلسل بطلوع الروح".



وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” في إطار 15 حلقة فقط ، حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، وذلك بعد ان يتم استقطاب زوجها الي تلك الجماعة الإرهابية دوليا ، ومن هنا تتصاعد الأحداث.



فريق عمل مسلسل بطلوع الروح:

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم.

ومن المقرر ان يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول الا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .