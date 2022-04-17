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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فطارك عندنا.. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

صدى البلد

تعد الكوسة بالبشاميل من الأطباق السهلة التي يمكن أن تقدميها علي الفطار مع الأرز والسلطة.

 

طريقة عمل كوسة بالبشاميل 

المقادير 
1 كيلو كوسة
12 كيلو لحم مفروم
2 حبة بصل مبشور
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) سمنة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
رشة جوزة الطيب
1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) صلصة طماطم
مقادير البشاميل
1 كيلو لبن
4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) دقيق أبيض
4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) سمن لين
طريقة عمل صينية كوسة مع الأرز
 

 خطوات التحضير 


نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن ،ثم نضيف البصل المبشور مع التقليب حتى يتغير لونه للون الأصفر.

نضيف اللحم المفروم للبصل مع التقليب قليلًا ثم نضيف الصلصة ونتبل مع رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم نصف سواء.

نحضر حبات الكوسة ونغسلها جيدًا بالماء الجاري ثم نصفيها جيدًا حت تجف ، نقشر حبات الكوسة و نقطعها لشرائح متوسطة الحجم.

في نفس المقلاة نضيف الزبد ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح.
تحضير البشاميل 

نحضر وعاء نضع فيه السمن ونتركه على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف الدقيق ونقلبه في السمن حتى يتحول لونه لأصفر.

نضيف اللبن تدريجيًا للدقيق مع التقليب بسرعة حتى نحصل على قوام البشاميل الكريمي ثم نضيف رشة ملح وفلفل اسود.

نحضر صينية ،ونقوم بدهنها بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة المشوحة على شكل طبقة ثم نضع اللحم المفروم المعصج على شكل طبقة ثم طبقة اخيرة من الكوسة المشوحة المتبقية نكرر 2 طبقة ونسكب على الوجه البشاميل.

ندخل طاجن كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
نقطع الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة على حسب الرغبة ونضعها على أطباق التقديم ثم نقدمها.
 

أثناء تشويح الكوسة و تعصيج اللحم يجب أن نقلب باستمرار حتى لا يحترق اي شئ ،ولا نتركهما ينضجا بشكل كامل لأننا سنضعهما في الفرن.

عند تحضير البشاميل نضع اللبن تدريجيًا وليس على مرة واحدة مع التقليب السريع حتى نحصل على القوام المناسب.

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