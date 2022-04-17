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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اقتراب انتهاء تصوير "سوتس بالعربي"

سوتس بالعربي
سوتس بالعربي

قارب أبطال مسلسل سوتس بالعربى على الانتهاء من تصوير العمل الذى لم يتبق سوى أيام قليلة وهو العمل الذي أثار حالة من الجدل الواسع بسبب مقارنته بالنسخة الأمريكي.

وكان آدم منصور (أحمد داود) قد تعرض  لاختبار صعب خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سوتس بالعربي، حيث نسي هاتفه في شقة مروان (عصام عمر) ولاحظ مروان وجود علاقة بين آدم وشيرين (يارا عزمي)، وتأكد منها بعدما سمع رسالة أرسلتها ليلى (تارا عماد)، ليتجه على الفور إلى فريدة (صبا مبارك) مديرة مكتب المحاماة ويقرر تدمير حياة آدم منصور.

وخلال أحداث الحلقة 14 تمكن آدم بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين) في إثبات براءة فتاة سجنت ظلمًا لمدة 10 سنوات في قضية قتل، وذلك بعد حصوله على جواب يكشف مرتكبي الجريمة الحقيقيين وهم يتفقون فيه على تنفيذ الجريمة.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقعIMDb.

ريم مصطفي احمد داود تارا عماد مسلسل سوتس بالعربي Arts Entertainment

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