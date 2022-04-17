ارتفاع بالحرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، متابعة أنه متوقع وصول درجات الحرارة اليوم لـ 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وهي أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ 8 أو 9 درجات.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة النهار، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني موجود على الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية شديدة الحرارة تعمل على ارتفاع الحرارة .

وأشارت إلى أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن الصغرى ستصل لـ 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مضيفة أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح سيبدأ بعد فترة الظهيرة وستتراوح سرعات الرياح من 40 لـ 50 كم/ساعة في جهات جنوبية غربية وستكون مثيرة للرمال والأتربة وستعمل أيضًا على انخفاض الرؤية الأفقية.

وأردفت أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار خلال فترة المساء على أقصى غرب البلاد، منوهة بأنه بداية من يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مُعقبة: "سنعود مرة أخرى للأجواء الربيعية المعتدلة".

وشددت على أهمية عدم تغير نوعية الملابس خلال فترة الليل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة النهار ، مؤكدة على أهمية عدم تعرض أصحاب الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية للأتربة والرمال وعند الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة.



