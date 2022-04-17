مستشفى الكرنك ينقذ فتاة من بتر كلي باليد

نجح فريق جراحة التجميل مع فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر في إنقاذ فتاة تبلغ من العُمر 22 عامًا من بتر مُؤكد باليد نتيجة لتعرضها لقطع كُلي في الرسغ مع قطع بالشرايين والأعصاب وجميع الأوتار الموُصلة لليد اليُسرى.

وكان قد حضرت الفتاة إلى طوارئ المستشفى وكانت قد تعرضت لقطع كلي في الرسغ الأيسر نتيجة تعرضها لحادث، مما تسبب في قطع بالشرايين المُغذية لليد مع قطع في الأعصاب والأوتار باليد.

وقد نجح الفريق الطبي في إنقاذ الفتاة حيث تم تصليح الأوتار والأعصاب وتصليح الشرايين والأوعية الدموية المُغذية لليد وتُعد هذه العملية من الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة.

وشارك في إجراء العملية كل من الدكتور عمرو سمير فهمي- أخصائي ورئيس قسم جراحة التجميل بالمستشفى والدكتور بيشوي إدوارد لويز - أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى والدكتور محمد الذوق- أخصائي التخدير بالمستشفى.



وقد تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.