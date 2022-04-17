نفحات رمضان.. احمد حسن بصحبة السقا وياسر جلال

شارك احمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق متابعيه صور جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهر احمد حسن برفقة النجم احمد السقا، والفنان ياسر جلال وعلق قائلا " من عميد لاعبي العالم إلي لواء لاعبي العالم نفحات رمضان"

ويمتلك الصقر وعميد لاعبي العالم السابق، تاريخًا طويلًا حافلا بالبطولات مع الأندية والمنتخب الوطني، وخاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا أربعة مرات.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الإفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.