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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأوكراني: الأوضاع في ماريوبول خط أحمر خلال المباحثات مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن الوضع في مدينة ماريوبول قد يكون "خط أحمر" في المحادثات مع روسيا.

وقال مسؤولون في مدينة ماريوبول، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية المحاصرة ستواصل الدفاع عن المدينة الساحلية المطلة على بحر أوزوف، رغم إنذار الاستسلام الذي وجهته روسيا.

وقال بيترو أندريوتشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، ردا على طلب روسيا بضرورة استسلام الجنود الأوكرانيين الذين ما زالوا يقاومون في جزء من المدينة، إن القوات الأوكرانية ستواصل القتال والدفاع عن المدينة.

وأوضح أنه على الرغم من "ممر الاستسلام" الذي حددته روسيا "للقوات الباقية في المدينة"، إلا أن "مقاتلينا ما زالوا صامدين في خطوط دفاعهم".

وأشار إلى أن القتال استمر اليوم الأحد، في منطقة مصنع الفولاذ العملاق وفي "شارع تاجانروج الذي يقع على بعد 5 كيلومترات من آزوفستال".

وتابع "خلال القتال، قصف المحتلون منازل سكنية بالمدفعية الثقيلة مجدداً".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، الأحد، إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و"سيقاتلون حتى النهاية".

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