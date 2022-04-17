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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخربيتك أنت مش هتبطل.. رد فعل درة بعد مقلب رامز موفي ستار..فيديو

درة
درة

حلت الفنانة درة ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع علي قناه "إم بي سي مصر" .


وعلقت الفنانة درة، عقب اكتشاف المقلب، : "يخربيتك يخربيتك أنت مش هتبطل حرام عليك"، وتابعت: "أصعب حاجه لحظة سقوط السيارة، وظهور التمساح".


وقامت الفنانة درة، بالصراخ  والبكاء، خلال فقرة المطاردة بالسيارات في برنامج "رامز موفي ستار".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.


يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. 

درة الفنان رامز جلال ياسمين صبري المملكة العربية السعودية الفنان العالمي فان دام برنامج رامز موفى ستار رامز موفي ستار

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